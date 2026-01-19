ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Весела Лечева: За първи път България ще има толков...

Катастрофа между училищен микробус и камион в Южна Африка, най-малко 13 деца са загинали

Линейка

Най-малко 13 деца загинаха, след като камион се сблъска с училищен микробус в южноафриканската провинция Гаутенг, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Предварителните данни сочат, че най-малко 11 ученици са загинали на място, а други двама са починали от раните си в болницата. Микробусът е превозвал ученици до различни начални и средни училища в югозападната част на Йоханесбург. Инцидентът е станал около 7 г. сутринта, според властите.

Свидетели разказаха, че микробусът, превозващ децата, е изпреварвал други неподвижни превозни средства, когато се е сблъскал челно с камиона. Полицията съобщи, че инцидентът се разследва и шофьорът на камиона ще бъде разпитан. Службите за спешна помощ в Гаутенг са транспортирали петима души до болницата в Себокенг, а други двама са били откарани в болницата в Копанонг за по-нататъшно лечение. Шофьорът на автобуса също е пострадал и е сред откараните в болницата, пише БТА.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса изрази съболезнования за жертвите и заяви, че националните и провинциалните власти ще предоставят на семействата и училищата необходимата психологическа подкрепа и социална помощ.

„Нашите деца са най-ценното богатство на нацията и ние трябва да направим всичко възможно – от спазването на правилата за движение по пътищата до качеството на услугите, предоставяни от превозвачите на ученици – за да защитим учениците", заяви Рамафоса. Министърът на основното образование на страната Сививе Гварубе каза, че много от инцидентите, свързани с училищния транспорт, са причинени от шофьорска грешка. Министърката призова министерството на транспорта да се увери, че превозните средства, предназначени за транспортирането на ученици, са годни за движение.

