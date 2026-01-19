ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От площада в Монте Карло до топ 10 на най-търсените личности в Гърция

Бойка Атанасова, Атина

Монте Карло КАДЪР: Фейсбук/MP13 Madlen Peneva

Мадлен Пенева се превърна в истински феномен през 2025 г., заемайки място сред най-търсените личности в Google в Гърция. Тя придоби световна популярност чрез социалните мрежи, където е документиран нейният бляскав начин на живот в Монако.

Пенева е редовен посетител на легендарното Casino de Monte-Carlo, където пристиганията ѝ винаги са съпроводени от засилен интерес на папараци и любители на суперавтомобили. Тя е известна с това, че при всяко свое посещение в казиното демонстрира различен луксозен автомобил.

Популярността ѝ в Гърция през 2025 г. се дължи на масовото любопитство към нейната личност, породено от вирусни клипове в TikTok и Instagram. Въпреки публичния си лайфстайл, Пенева запазва известна доза мистерия около личния си живот, което допълнително подклажда интереса на потребителите онлайн.

Мадлен Пенева остава пример за това как един модерен „луксозен инфлуенсър" може да доминира интернет търсенията, превръщайки ежедневието си в Монако в глобално медийно събитие.

Монте Карло КАДЪР: Фейсбук/MP13 Madlen Peneva

