Куба одобри мерки за преход към военно положение

Медиите в Куба съобщиха, че Националният съвет за отбрана на страната е одобрил плановете и мерките за преход към военно положение, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Съобщението идва на фона на нарастващото напрежение със САЩ след атаките на Вашингтон срещу Венецуела, които завършиха със залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.

Според официалната преса мерките се основават на концепцията за „Война на целия народ". Стратегията, датираща от 80-те години на миналия век, се основава на обща мобилизация на кубинското население в случай на евентуална външна агресия.

Държавните медии посочват, че планът е одобрен в събота по време на заседание на Националния съвет за отбрана, отговорен за поемането на контрол над страната по време на природни бедствия или въоръжени конфликти, и има за цел да „повиши и усъвършенства нивото на подготовка и сплотеност на ръководните органи и персонала".

Те също така отбелязаха, че 94-годишният бивши президент Раул Кастро е следил развитието на дейността и я е определил като ефикасна.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел ръководи и Националния съвет за отбрана.

Според съобщения от кубинската преса, тези учения са включвали засади, обучение по инсталиране на мини, обучение по защита на населението и комбинирани занятия в области като защита срещу оръжия за масово поразяване, боравене с автомат АКМ и техники за камуфлаж.

При американската атака срещу Каракас загинаха 32-ма кубински военнослужещи, а останките им пристигнаха на острова в четвъртък, където им бяха отдадени почести.

Две седмици след американските атаки срещу Венецуела, правителството в Хавана ескалира словесната си конфронтация с Вашингтон.

По време на церемонията в памет на загиналите в Каракас войници, Диас-Канел заяви, че „няма да има капитулация или абдикация" в случай на атака от страна на САЩ.

„Куба никога няма да направи никакви политически отстъпки и никога няма да бъде на масата за преговори за споразумение между Куба и САЩ", подчерта той.

По време на събитието Диас-Канел носеше маслиненозелената униформа на ръководителя на Националния съвет за отбрана, която според кубинското законодателство е запазена за военно положение, извънредно положение или обща мобилизация.