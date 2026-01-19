Поне 19 души са загинали при горските пожари в Чили (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Горските пожари в Чили отнеха живота на най-малко 19 души, предаде Ройтерс, като се позоваха на най-новите данни на властите. 🚨A massive wildfire known as Trinitarias continues to rage out of control in the Penco area of Concepción, Chile, burning across more than 23 kilometers and posing a severe threat to nearby communities. The fire has already forced the evacuation of more than 20,000 people and is… pic.twitter.com/pl0npW1cZ9 — News.Az (@news_az) January 18, 2026

Правителството провежда масови евакуации и се бори с повече от двайсет пожара, в следствие на интензивните жеги и силните ветрове в страната, съобщи БТА. 🇨🇱🔥 “The fire hotspots have reignited again...”



Recording from Penco, Chile, where wildfires have killed at least 14 and destroyed hundreds of homes.



Witnesses say Israeli “tourists” are behind the blaze, just as they were in Argentina. pic.twitter.com/t79UXQJrc9 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 19, 2026

Въпреки че метеорологичните условия през нощта помогнаха за овладяването на някои пожари, най-големите все още продължават да бушуват, като се очакват неблагоприятни условия през целия ден, заяви министърът на сигурността Луис Кордеро на пресконференция днес.

„Прогнозата, която имаме днес е за високи температури“, каза Кордеро, като основното притеснение е, че в целия регион може да възникнат нови пожари. 🇨🇱 Extreme winds are rapidly shifting fire fronts in Palomares, making containment nearly impossible.

Chile has declared a State of Catastrophe.

So far:

14 confirmed dead

250+ homes destroyed

5,000+ hectares burned

20,000 people forced to evacuate pic.twitter.com/MjmkwbvP7u — Humphrey Proenneke (@ProennekeH) January 18, 2026

Централните и южни части на Чили са под предупреждение за екстремна жега с очаквани температури до 37 градуса по Целзий.

Вчера към края местната агенция, отговаряща за горите съобщи, че пожарникарите се борят с 23 пожара в цялата страна, като най-големите от тях са в регионите Нюбле и Био Био, където президентът Габриел Борич обяви извънредно положение. Природните бедствия са на около 500 километра южно от столицата Сантяго. Chile wildfire forces 20,000 to evacuate as flames 🅱️urn through Penco near Concepción



President Boric declares State of Catastrophe as fire spreads across 23 kilometers



Over 3,000 homes and a hospital now under direct threat



Gas plant proximity raises explosion concerns pic.twitter.com/12XLmF3rwh — Boi Agent One (@boiagentone) January 18, 2026

Досега са изгорели над 20 000 хектара, площ колкото американския град Сиатъл, като най-големият пожар е надхвърлил 14 000 хектара в покрайнините на крайбрежния град Консепсион.

Бързо разпространяващият се пожар е опустошил градовете Пенко и Лиркен през уикенда, унищожавайки стотици домове и отнемайки живота на няколко души, като властите все още оценяват щетите. СНИМКА: Ройтерс

В момента властите се борят с пожара, който заплашва затвора Мансано в покрайнините на Консепсион, както и град Томе на север.

Както Чили, така и Аржентина посрещнаха новата година с много високи температури, като жегите продължават и през януари. В началото на този месец в аржентинската област Патагония избухнаха горски пожари, които изгориха около 15 000 хектара площи.