ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22120556 www.24chasa.bg

Чехия няма да продава леки изтребители на Украйна

1524
Андрей Бабиш Снимка: Екс/@CzechiaElects

Чехия няма да продава или да дарява леки изтребители на Украйна, с които да сваля дронове, заяви днес чешкият премиер Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА. 

По този начин Бабиш отхвърли план, лансиран от президента Петър Павел.

Павел каза при посещение в Киев в петък, че страната му може скоро да предостави няколко самолета, като добави през уикенда, че Украйна е предложила да купи дозвукови изтребители L-159.

Бабиш каза на пресконференция след правителствено заседание днес, че чешката армия се нуждае от самолетите и те не може да бъдат предоставени.

"Самолетите не може да бъдат предоставени и нямаме други", каза Бабиш.

Петър Павел е силен поддръжник на Киев. Бабиш, който се върна на власт, след като спечели миналогодишните парламентарни избори, казва, че няма да предоставя военна помощ на Украйна.

Потенциалната сделка за изтребителите с Украйна бе разкритикувана от коалиционните партньори на Бабиш от крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация".

Бабиш подчерта, че позицията на Прага всъщност не се променя, тъй като и предишното чешко правителство, което беше с по-проукраинска линия, също отказа да изпрати на Киев изтребители L-159.

Андрей Бабиш Снимка: Екс/@CzechiaElects

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)