Германия благодари на Тръмп за поканата да участва в Съвета за мир за Газа

Германия благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за поканата му за участие в Съвета за мир за Газа и ще разгледа възможностите за това какъв може да е приносът на Берлин за постигането на трайно решение на конфликта в ивицата Газа, заяви говорител на германското правителство в Берлин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Говорителят каза пред журналисти на пресконференция, че правителството не споделя опасенията, че инициативата на Тръмп може да подкопае ролята на ООН.

"Това е централната многостранна рамка за нас", заяви говорителят, визирайки ООН и добави, че организацията е важен инструмент в условията на безпрецедентни глобални кризи.