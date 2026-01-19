Няколко души загинаха при взрив в хотел в Кабул

Няколко души загинаха при взрив в хотел в строго охранявана част в центъра на афганистанската столица Кабул днес, предаде Ройтерс, като се позова на представители на властите.
„Според предварителна информация има убити и ранени“, заяви пред новинарската агенция говорителят на Министерството на вътрешните работи Абдул Матин Кани.
Служителят на полицията в Кабул Халид Задран уточни, че взривът е станал в хотел в търговския квартал Шахр е Нау, в който се намират големи офис сгради, търговски комплекси и посолства.
Районът е смятан за един от най-сигурните в Кабул, съобщи БТА.
Към момента нито една групировка не е поела отговорност за взрива.
Талибаните поеха контрола над раздираната от война страна през 2021 г. и заявиха, че ще възстановят сигурността, но нападенията продължават, като отговорността за много от тях е поемана от местния клон на екстремистката групировка „Ислямска държава“.