ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22120673 www.24chasa.bg

Няколко души загинаха при взрив в хотел в Кабул

2352
СНИМКА: Pixabay

Няколко души загинаха при взрив в хотел в строго охранявана част в центъра на афганистанската столица Кабул днес, предаде Ройтерс, като се позова на представители на властите. 

„Според предварителна информация има убити и ранени“, заяви пред новинарската агенция говорителят на Министерството на вътрешните работи Абдул Матин Кани.

Служителят на полицията в Кабул Халид Задран уточни, че взривът е станал в хотел в търговския квартал Шахр е Нау, в който се намират големи офис сгради, търговски комплекси и посолства.

Районът е смятан за един от най-сигурните в Кабул, съобщи БТА. 

Към момента нито една групировка не е поела отговорност за взрива.

Талибаните поеха контрола над раздираната от война страна през 2021 г. и заявиха, че ще възстановят сигурността, но нападенията продължават, като отговорността за много от тях е поемана от местния клон на екстремистката групировка „Ислямска държава“.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)