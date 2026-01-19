Израелският финансов министър призова за закриване на ръководения от САЩ център за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелският финансов министър Бецалел Смотрич призова премиера Бенямин Нетаняху да закрие ръководения от САЩ многонационален координационен център, който подкрепя плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вашингтон създаде Центъра за гражданско-военна координация през октомври миналата година. В него цивилни и военни представители от различни държави работят съвместно с американски и израелски официални служители по планирането на следвоенния период в Газа.

"Дойде моментът щабът в Кирят Гат да бъде разпуснат", заяви Смотрич, влиятелен крайнодесен министър, в изявление, разпространено от кабинета му до медиите. Кирят Гат се намира в югоизточната част на Израел, североизточно от Газа, където е базиран центърът.

Смотрич допълни, че Великобритания, Египет и други държави, които според него са "враждебни към Израел и подкопават неговата сигурност", трябва да бъдат отстранени от Центъра за гражданско-военна координация.

Миналия месец Централното командване на САЩ съобщи, че в центъра са представени около 60 държави и организации. Центърът има и задача да подпомага координацията на хуманитарната помощ за Газа.

Американският координационен център беше създаден, след като Тръмп обяви своя план от 20 точки за прекратяване на войната. Сред страните, изпратили свои представители в него, са Германия, Франция и Канада.

На събитие по повод създаването на ново еврейско селище на окупирания от Израел Западен бряг, Смотрич заяви, че на "Хамас" трябва да бъде даден "много кратък" ултиматум да се разоръжи и да напусне територията. След изтичането на срока, според него, израелската армия трябва да атакува Газа с пълна сила, за да унищожи въоръжената групировка.

"Господин премиер, или ние, или те. Или пълен израелски контрол, унищожаване на "Хамас" и дългосрочно потискане на тероризма, насърчаване на изселването на врага навън и трайно еврейско заселване", заяви той.

Планът на Тръмп, обявен през септември, предвижда амнистия за членове на "Хамас", които се ангажират с мирно съжителство и решат да се разоръжат. На онези, които желаят да напуснат Газа, ще бъде осигурен безопасен коридор към други държави.

Миналата седмица Белият дом съобщи, че планът за прекратяване на войната преминава във втора фаза, която включва демилитаризацията и възстановяването на Газа.