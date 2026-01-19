Мерц: Европа трябва да отстоява позицията си по отношение на Гренландия

Европа трябва да отстоява позицията си пред заплахата на американския президент Доналд Тръмп за налагане на мита върху европейски държави заради Гренландия, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА и БТА.

"Ясно е, че искаме да отстояваме позицията си като страна и като континент", каза Мерц в Берлин. Той подчерта, че "това зависи от нас, а в Германия искаме да приемем реалността, да поемем отговорност и да поведем Германия напред".

Говорейки след консултации с водения от него Християндемократически съюз, Мерц заяви, че сред европейците има широко съгласие, че по-нататъшни заплахи за налагане на мита отслабват трансатлантическите отношения и носят риск от ескалация на напрежението.

До коментарите на германския канцлер се стига, след като през уикенда Тръмп заяви, че ще наложи мита в размер на 10 процента върху вноса на стоки от Дания и други седем европейски страни, считано от 1 февруари, които ще се увеличат до 25 процента от 1 юни, ако не бъде постигнато решение, което да го задоволи, а именно "пълното и цялостно закупуване" на управляваната от Дания Гренландия.

Тръмп настоява, че контролът на САЩ над острова в Арктика е необходим, за да се защити региона от Русия и Китай. Исканията на Вашингтон срещнаха съпротива от страна на Гренландия, Дания и европейските съюзници на Копенхаген.

Мерц предупреди, че американските потребители ще платят цената на 10-процентовите мита, но призна, че те ще нанесат вреда на германската и европейската икономика.

"Митническите такси обикновено се плащат от тези, в чиято страна се внасят стоките", заяви германският канцлер. "В този случай американските потребители ще платят митническите такси, но те, разбира се, ще нанесат вреда на нашата икономика, на европейската икономика и в частност на германската икономика, поради което искаме да намерим решение на този проблем", подчерта той.