Отнеха лиценза на българина масажист, осъден в Ирландия за сексуални посегателства над клиентки

Българин, който е работил като масажист в Енфийлд, Ирландия е заличен от регистъра на физиотерапевтите, след като е осъден по множество обвинения за воайорство и сексуално посегателство.

47-годишният Юлиян Димов е бил осъден на девет години и половина затвор през май 2024 г., след като е признат за виновен в Кралския съд в Ууд Грийн по три обвинения за сексуално посегателство над непълнолетно момиче, осем обвинения за сексуално посегателство над жена и осем обвинения за воайорство, съобщава Enfield Dispatch.

Миналата седмица на Димов беше забранено да упражнява професията физиотерапевт след решение на местната служба на трибунала по здравни и социални професии.

Комисията заключи, че характерът и тежестта на присъдите са такива, че само издаването на заповед за отписване от списъка би било достатъчно за защита на обществеността и поддържане на подходящи стандарти на поведение.

Инцидентите са се случили, докато Димов е бил служител на Urban Massage, Това е фирма която предоставя мобилни масажни услуги по домовете. Компанията е съобщила на Службата за докладване на местната демокрация, че Димов е бил незабавно отстранен от платформата и всички бъдещи срещи са били отменени, след като клиент е съобщил за инцидент през ноември 2021 г.

Полицейско разследване срещу българския гражданин е започнато за първи път през 2022 г., след като жена съобщава, че е била сексуално нападната по време на масаж в дома си. Служителите са се свързали с всички клиентки на Димов, като десет са отправили обвинения в сексуално насилие. Той е арестуван на летище "Гетуик" на 15 юни 2023 г., докато се е опитвал да се качи на еднопосочен полет обратно към България.

В полицейски разпит Димов отрича всички обвинения, но когато мобилният му телефон бил прегледан, в него били открити над 30 снимки на различни жени, направени без тяхно знание, когато е посещавал домовете им. Въпреки нарастващите доказателства срещу него, Димов твърди, че снимките на жените са били само за професионална употреба за уебсайта му за масажисти.

"Димов е преследвал жени, които са му се доверявали и са били в уязвимо състояние, когато ги е нападал", посочи водещият следовател по случая Абигейл Бътлър.

При произнасянето на присъдата съдията казал на Димов, че има „опасна и изкривена представа" за властта си над жертвите и „се е възползвал от тяхната уязвимост". Това включвало и снимането им, докато са били сами, само частично облечени и с лице надолу върху масажната пейка.

„Те не са знаели, защото не са могли да видят какво правите, а една от жалбоподателките ни каза, че въпреки че е забелязала голям брой видими паузи в масажа, е предположила, че отпивате глътки вода, без да знае, разбира се, че сте заети да я снимате", казал съдията на подсъдимия нашенец.

Димов твърди, че снимките са направени със съгласието му за публикуване на бизнес страницата му във фейсбук, твърдение, което съдията определя като „лъжа и при това нелепа".

„Всички снимки са направени зад гърба жертвите и от качеството на кадрите е ясно, че са направени тайно. Просто не е вярно, че сте получили съгласие. И след това сте ги изпратили на ваш приятел, който очевидно не е бил свързан с масажния или физиотерапевтичния бизнес. Когато Димов осъзнал, че никоя от жертвите не е подала официална жалба, той бил окуражен да стане по-нагъл. Извършил поредица от сексуални посегателства, включително проникване с пръст и орален секс, за което обвинил жертвата", казва още съдията.

Според него, Димов твърди, че една от жените "безмълвно е поискала" да й бъде направен орален секс, за да не подаде фалшива жалба за изнасилване срещу българина.

"Ако вашата версия е вярна, ако сте толкова професионалист, колкото твърдите, че сте, тогава всичко, което трябваше да кажете, беше: „Не, аз не правя такива неща", е казал още съдията на нашенеца.

След като разгледа фактите по осъждането на Димов, комисията стигнала до заключението, че единствената възможна санкция е да го изтрие от регистъра си.

„Бяхме и оставаме потресени от позорното престъпно поведение на този човек и дълбоко съжаляваме, че жертвите му са преживели толкова мъчителни преживявания. Те проявиха огромна смелост, като се изказаха, и им благодарим за тяхната храброст. Безопасността на хората, които използват плаформата ни, е наш най-висок приоритет. Практикуващите са длъжни да преминат проверка на биографията си, преди да започнат работа с Urban, включително проверка на самоличността, квалификация, застраховка и право на работа", казва говорител на Urban Massage.