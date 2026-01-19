ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Домбровскис: Въвеждането на еврото в България е положително развитие за еврозоната

Николай Желязков, БТА

Еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви днес, че въвеждането на общата европейска валута в България е голяма стъпка за страната и положително развитие за еврозоната. Той посочи, че Еврогрупата днес ще бъде запозната с практическото изпълнение на промените у нас, свързани с еврото.

Преди началото на заседанието на Еврогрупата днес Домбровскис заяви пред журналисти, че финансовите министри от страните в еврозоната ще изслушат българския министър на икономиката в оставка Теменужка Петкова.

По-рано от българското Министерство на финансите обявиха, че програмата предвижда докладване на процеса по въвеждането на единната европейска валута у нас от министър Петкова, представители на Европейската комисия и на Европейската централна банка. 

По думите на Домбровскис на заседанието ще бъдат обсъдени и последните геополитически събития. Трябва да се отбележи, че Европейският съюз е съпричастен с Дания и Гренландия и поддържа принципа за спазване на суверенитета и териториалната цялост на своите държави, каза еврокомисарят. 

Той определи като неприемливи заплахите с мита, отправени от президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви готовност да наложи допълнително облагане на държави, подкрепящи Гренландия в спора с Вашингтон.

Не трябва да забравяме, че трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство е най-голямото в света. И Европейският съюз, и Съединените щати имат много какво да загубят, затова трябва да се търси конструктивно решение в рамките на международното право, подчерта Домбровскис. Никакви възможности за отговор не са изключени, необходимо е да отговорим спешно, допълни той по повод възможната реакция от европейска страна, ако Вашингтон изпълни отправените заплахи.

