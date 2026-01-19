Нидерландските военни са отпътували днес след разузнавателна мисия в Гренландия

Двамата нидерландски военни, участвали в европейска разузнавателна мисия в Гренландия, са отпътували за Нидерландия днес. Според Министерството на отбраната, те са завършили разузнаването си на острова, за който Съединените щати изразяват претенции, предаде националната новинарска агенция АНП.

Експертът по логистика и щабният офицер от военноморските сили са проучили възможностите за учение с участието на европейските съюзници на Дания, част от която е автономна Гренландия. Дейностите ще продължат и след завръщането на двамата нидерландски военни, каза Министерството на отбраната.

Според началника на отбраната Оно Айхелсхайм планираното учение, което трябва да произлезе от това разузнаване, ще се състои по план, въпреки че Съединените щати са недоволни от разузнаването и учението и обявиха, че ще наложат мита на Нидерландия и останалите участници.

Мисията на двамата военни е приключила „по план“, според Министерството на отбраната. Първоначално Нидерландия е възнамерявала да изпрати само щабен офицер, но в крайна сметка е решила да добави експерт по логистика. Германия, Франция, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция, Финландия, Белгия, Словения и самата Дания също са участвали в разузнаването.

Европейските разузнавателни екипи, под датско ръководство, се готвят за съвместно учение в Гренландия и арктическия регион. Междувременно НАТО работи върху „възможна следваща стъпка“ – „по-голямо разполагане на военни в рамките на НАТО (мисия с името* Arctic Sentry)“, според Министерството на отбраната. „Това ще бъде обсъдено по-подробно в близко бъдеще в рамките на НАТО“. Служебният министър на отбраната Рубен Брекелманс по-рано заяви, че Нидерландия гледа благосклонно на такава военна мисия, пише БТА.

Двамата военни „са се качили на самолета в 11:00 ч.“, каза началникът на отбраната Оно Айхелсхайм по "Ен Пе О Радио 1" (NPO Radio 1). Според него те ще летят през Копенхаген до Нидерландия, където е планирано да пристигнат утре.

Айхелсхайм очаква Нидерландия да изпрати морски пехотинци в Гренландия. Вероятно ще се стигне до това, заяви той в радиопредаването "Свен оп 1" (Sven Op 1). Благодарение на зимното обучение в Северна Норвегия, те са добре подготвени да се справят в студените условия. Според Айхелсхайм разузнавачите са констатирали, че изтребители Ф-35 или други самолети би било по-добре да оперират от Исландия.