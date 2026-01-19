ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петя Димитрова: Левовете важат до края на януари в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22120996 www.24chasa.bg

Протест пред Европейския парламент в Страсбург против режима в Иран

668
ЕП

Граждани протестират днес пред Европейския парламент (ЕП) в Страсбург против режима в Иран.

"Свобода за Иран" и "кървава баня в Иран, мълчание в останалата част от света", гласят част от плакатите. В района има полицейско присъствие, съобщава БТА. 

Утре членовете на ЕП ще обсъдят последните събития в Иран, при които властите реагираха с насилие срещу протестите, които избухнаха в цялата страна през последните седмици.

Представител на иранските власти заяви, че по потвърдени данни по време на протестите в страната са били убити най-малко 5000 души, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде Ройтерс. Той обвини "терористи и въоръжени бунтовници" за убийството на "невинни иранци".

ЕП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)