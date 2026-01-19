Протест пред Европейския парламент в Страсбург против режима в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани протестират днес пред Европейския парламент (ЕП) в Страсбург против режима в Иран.

"Свобода за Иран" и "кървава баня в Иран, мълчание в останалата част от света", гласят част от плакатите. В района има полицейско присъствие, съобщава БТА.

Утре членовете на ЕП ще обсъдят последните събития в Иран, при които властите реагираха с насилие срещу протестите, които избухнаха в цялата страна през последните седмици.

Представител на иранските власти заяви, че по потвърдени данни по време на протестите в страната са били убити най-малко 5000 души, включително около 500 служители на силите за сигурност, предаде Ройтерс. Той обвини "терористи и въоръжени бунтовници" за убийството на "невинни иранци".