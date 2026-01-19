Педро Санчес обяви тридневен траур и обеща пълна прозрачност при разследването на жп инцидента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанският премиер Педро Санчес обеща днес "пълна прозрачност" и откриване на "истината" за причините за железопътния инцидент вчера, при който загинаха 39 души в Южна Испания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ще открием истината", каза премиерът, като обеща "пълна прозрачност и яснота".

По време на кратко изявление, направено от Санчес в Адамус в автономната област Андалусия, където стана инцидента, премиерът на Испания обяви тридневен национален траур, който "започва от полунощ днес и ще продължи до четвъртък".