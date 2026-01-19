Мицотакис: Очаквам открит диалог със земеделците за прекратяване на напрежението

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че очаква открит диалог със земеделците, който да сложи край на период на силно напрежение, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В уводното си изказване на днешната среща в правителствената резиденция „Максиму“, на която министър-председателят разговаря с т. нар. твърдо ядро от протестиращи земеделски производители и животновъди, Мицотакис изрази надежда този път да се стигне до конкретни резултати.

„Нямам претенцията да се съгласим по всички въпроси, но вярвам, че ще проведем съдържателна дискусия, така че да се сложи край на период на голямо напрежение“, заяви Мицотакис. По думите му този период на протести, продължил около 50 дни, не е бил в полза нито на земеделците, нито на обществото. „Очаквам открит и много искрен диалог“, подчерта гръцкият министър-председател.

Мицотакис посочи, че правителството вече е предприело мерки по редица дългогодишни искания на земеделците, включително по отношение на селскостопанската електроенергия и възможността данъкът върху потреблението на горивата да се възстановява директно при зареждане. Той допълни, че се обсъжда и подкрепа за производителите на някои култури, които изпитват сериозни затруднения, чрез преразпределение на налични средства. Премиерът отбеляза още, че срещата е трябвало да се състои по-рано, изразявайки надежда да се стигне до конкретни резултати.

Освен 25-имата представители на сектора, шестима представители на фермерите участват днес като наблюдатели, за да информират колегите си на местните събрания, където ще се вземат решения дали протестите да продължат. За разговорите днес правителството бе поставило условие всички трактори да бъдат преместени от пътя и граничните пунктове да останат отворени.