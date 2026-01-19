Мерц за слуховете за кадрови промени в кабинета: Нелепи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц отхвърли категорично тиражирани в медиите твърдения, че възнамерява да направи кадрови размествания в кабинета, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Нямам никакво намерение да правя промени в правителствения състав", каза канцлерът след заседание на изпълнителния комитет на неговия консервативен Християндемократически съюз.

"Доволен съм от работата на кабинета", добави той и нарече слуховете "нелепи".

Изказването бе в отговор на публикация в сп. "Шпигел", според която се задава сериозна реконструкция на правителството на Мерц.

Твърди се, че канцлерът е недоволен от председателя на парламентарната група Йенс Шпан, който до голяма степен е смятан за отговорен за редица политически гафове, допуснати миналата година в Бундестага, долната камара на германския парламент.

Мерц обаче настоя, че има "добри отношения с Йенс Шпан, основани на доверие".

Той похвали и ръководителя на Канцеларията на федералния канцлер и министър за специални поръчения Торстен Фрай.

Наскоро Мерц направи изненадващи промени в екипа си след едва осем месеца на канцлерския пост. Той замени шефа на кабинета си Якоб Шрот с Филип Биркенмайер, който е смятан за експерт по икономическите въпроси, припомня ДПА.