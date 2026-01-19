Кой е законът, който Тръмп иска да използва срещу безредиците в Минеаполис?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да разположи американски военни сили в щата Минесота съгласно Закона за въстанието, ако щатските власти не успеят да спрат протестите по улиците на Минеаполис, най-големият град в щата. Протестите и безредиците в града са срещу мащабната операция за прилагане на имиграционното законодателство.

Напрежението ескалира на 7-ми януари, след като агент на Имиграционната и митническа служба (ICE) простреля смъртоносно 37-годишната Рене Никол Гуд.

Заплахата от Тръмп дойде няколко часа след нова престрелка с агент на ICE, която рани мъж в крака. Министерството на вътрешната сигурност (DHS) съобщи, че агента е открил огън в опит на защита, след като е бил нападнат от трима венецуелски граждани с лопата и дръжка от метла.

„Ако корумпираните политици на Минесота не спазват закона и не спрат професионалните агитатори и бунтовници да атакуват патриотите на ICE, които само се опитват да си вършат работата, ще въведа Закона за въстанието", заяви Тръмп.

Законът е от XIX-ти век и позволява на президента на САЩ да използва военнослужещи на активна служба за изпълнение на правоприлагащи задължения в страната. Всяко съвременно приложение на закона е било или по искане на губернатор, или за разширяване на защитата на гражданските права. Той е бил прилаган повече от 30 пъти, но рядко след XX-ти век.

След като бъдат призовани, войските могат да бъдат натоварени с редица задачи от потушаване на граждански вълнения и прилагане на съдебни решения до арестуване и задържане на мигранти. Това включва Националната гвардия, клон на въоръжените сили на САЩ, традиционно запазен за вътрешни извънредни ситуации и бедствия. Тъй като Законът за въстанието е написан в общи линии, с малко конкретни насоки за това как и кога правомощията могат да бъдат използвани, той дава на президентите широка свобода на действие.

Тръмп не за първи път се опитва да използва закона. По време на предизборната си кампания той даде обещание да се справи с нелегалната имиграция. Особено по южната граница, която би могла да бъде овладяна чрез позоваване на закона. В първия си ден отново на пост през януари 2025 г., той поиска препоръки относно допълнителни действия, които би били полезни за постигане на контрол над южната граница, включително дали да се приложи закона.

Той би бил възпрепятстван от закона Posse Comitatus от 1878 г., който е приет за да ограничи военните от роля на вътрешни правоприлагащи органи. След завръщането си на пост Тръмп разшири правомощията си, като обяви извънредни ситуации в страната, които обикновено са ограничени. През март 2025 г. след обявяването на извънредно положение на границата, той задейства рядко използвания Закон за чуждестранните врагове от 1798 г. Като се състои акция от депортиране и прехвърляне на предполагаеми членове на венецуелски банди в затвора в Ел Салвадор. Последваха серия от съдебни оспорвания, в които Върховният съд наложи някои временни ограничения върху използването на Законът за чуждестранните врагове.

Миналият октомври Тръмп отново заяви, че обмисля използването на Законът за въстанието, след като федерален съдия му попречи да изпрати войски на Националната гвардия в Портланд, Орегон, който според президента беше превзет от терористи.

И с най-скорошният опит за използването му милиардерът твърди, че протестите в Минесота възпрепятстват прилагането на федералните закони. Макар съдилищата да са блокирали някои от опитите му да използва Националната гвардия, той настоява, че не се нуждае от разрешение от щата.

Като вече е изпратил близо 3000 федерални служители в района на Минеаполис. Те патрулират въоръжени по улиците на града, облечени в камуфлажна екипировка и с маски, прикриващи лицата им. Присъствието им е посрещното от често гневни протести на жителите. От началото на операцията, федералните агенти са арестували както имигранти, така и протестиращи. Те биват критикувани и за спирането на чернокожи и латиноамерикански граждани на САЩ, изисквайки им документи за самоличност.

Администрацията на Тръмп и лидерите на Минесота взаимно се обвиняват взаимно за разпалването на протестите. Преди стрелбата с простреляния венецуелския мъж, губернаторът на Минесота Тим Уолц осъди кампанията като брутална срещу народа. Той призова гражданите да протестират мирно, включително че могат да снимат федерални агенти.

„Помогнете ни да създадем база данни за зверствата срещу жителите на Минесота, не само за да създадем рекорд за поколението, но и за да съберем доказателства за бъдещо наказателно преследване", заяви той.

По-късно той отправи директен апел към президента да се намали напрежението и да се спре кампанията. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей също поиска ICE да напусне града.

Ако Тръмп реши да използва Законът за въстанието не се знае пред какви правни предизвикателства е изправен той.