Почина сърежисьорът на „Цар Лъв" Роджър Алърс

Режисьорът и сценарист на анимационни филми Роджър Алърс, работил по „Цар Лъв" (1994), почина на 76-годишна възраст, предаде Франс прес, цитирайки вицепрезидента на „Дисни“ Робърт Айгър.

„Роджър Алърс беше креативен визионер, с чиито заслуги за “Дисни" ще остане в паметта за поколенията“, написа той в профила си в Инстаграм. „Той разбираше силата на големите истории (...). Неговата работа помогна да се оформи ерата на анимацията, която продължава да вдъхновява зрителите по целия свят, и ние сме му дълбоко признателни за всичко, което е донесъл на „Дисни“. Той разбираше силата на великите истории и как незабравимите герои, емоции и музика могат да създадат евъргрийн“, пише Айгър, цитиран от Франс прес и електронното издание на „Гардиън“.

Американският продуцент Дейв Босърт, колега на Алърс, го описа в страницата си във Фейсбук като „изключително талантлив творец и режисьор, истински стълб на възраждането на „Дисни“. Той носеше усещането за вълшебство, щедрост и ентусиазъм, които вдъхновяваха всички около него“, пише „Гардиън“.

Кариерата на Алърс в „Дисни" започва през 80-те години на ХХ век като част от екипа, създал сториборда на филма Tron и продължава като автор на класики като „Малката русалка“ (1989), „Принцът и просякът“ (1990) и „Аладин“ (1992), припомни „Гардиън“, цитиран от БТА.

През 1994 г. Алърс и Роб Минкоф сърежисират „Цар Лъв“, който се превърна в един от най-успешните анимационни филми на всички времена, посочва сайтът. Лентата спечели две награди „Оскар“ и приза „Златен глобус“ за най-добър музикален или комедиен филм и стана най-касовата лента за 1994 г.

Освен „Цар Лъв" Алърс е сърежисьор, наред с Джил Кълтън, и на първия пълнометражен филм на „Сони пикчърс“ - „Ловен сезон“, както и късометражния The Little Matchgirl („Малката кибритопровачка“, 2006), който е номиниран за „Оскар“ за най-добър анимационен късометражен филм.

Алърс е наследен от дъщеря си Лиа Алърс.