Хора хвърчали през прозорците в свирепата жп катастрофа в Испания (Обзор)

Най-малко 39 загинаха, вероятно има още тела под останките на усуканите вагони

Имаше хора в много тежко състояние, виждах ги пред мен и знаех, че умират, но не можех да направя нищо. Това разказа пред испанския “Ел Паис” Ана, която заедно със сестра си пътувала във вагон номер 7 на високоскоростния влак от Малага за Мадрид, който късно в неделя

дерайлира и се удари в насрещно движещ се влак

от Мадрид за Уелва.

Ана е една от оцелелите след трагичната влакова катастрофа в Испания. СНИМКА: РОЙТЕРС

Жп инцидентът, при който загинаха най-малко 39 души, а над 120 бяха ранени, е най-смъртоносният в Испания от 2013 г. насам, когато в Галисия бърз влак катастрофира на участък с ограничение на скоростта и взе живота на 80 души.

Бременната сестра на Ана е една от оцелелите,

които в момента се лекуват в интензивно отделение - 9 от тях са в критично състояние.

“Излетяхме във въздуха. Слава богу, аз съм добре, но имаше много хора в по-лошо състояние”, разказва от болницата в Кордоба 30-годишната Росио Флорес, която е била във влака от Мадрид за Уелва. Испанката си спомня как в първите моменти след удара е било “пълен хаос”. “След като си ударих главата, започнах да повръщам. Имам напукани ребра и много синини по тялото”, споделя Флорес, но е благодарна, че е жива.

Експерти са озадачени от катастрофата по ред причини. Скоростта и на двата влака в момента на удара е била между 200 и 210 км/ч, но трасето е било право и машините са били в ограничението. Участъкът освен това бил сравнително нов, като последно е бил обновен през май м.г.

Влакът, който дерайлира, също така е бил проверен последно на 15 януари, като самата машина е нова - построена е през 2022 г., уточниха от частната жп компания Iryo, която е направлявала пътуването до Мадрид. Близо 500 души са пътували в двата влака.

От Renfe - испанската държавна жп компания, която е била оператор на втория влак, смятат, че е “невъзможно” човешка грешка да е причинила катастрофата. Смятат, че инцидентът е свързан с подвижния състав на Iryo или с проблем в инфраструктурата. Експерти на място откриха счупена връзка на релсите, като се разследва дали тя е причината за катастрофата.

Ситуацията на място е била изключително сложна, тъй като вагоните са били усукани.

Налагало се да вадят мъртви хора, за да стигнат до оцелели

Според мнозина с разчистването на терена броят на загиналите вероятно ще скочи, тъй като се предполага, че има заклещени тела.

Пред местни медии регионалният президент на Андалусия Хуанма Морено заяви, че тъй като ударът е бил много силен, са открили тела на стотици метри от самата катастрофа: “Това значи, че хора буквално са изхвърчали от прозорците”.

Премиерът Педро Санчес обяви тридневен траур в Испания.