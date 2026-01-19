Мецола приветства България в еврозоната с „Добре дошли“ на български език

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола се спря на приемането на единната европейска валута от България на 1 януари и приветства страната ни в еврозоната в словото си при откриването на сесията на Европарламента в Страсбург днес.

„На 1 януари България прие еврото. Това е момент на гордост за България и за Европа. (Еврото) вече прави ежедневния живот по-лесен и отваря нови възможности за хората и бизнеса", каза Мецола.

Тя заяви, че парламентът горещо приветства България в семейството на еврото и завърши на български език: „Честито и добре дошли".