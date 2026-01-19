Теменужка Петкова: Обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава дела на противниците

Чрез близо 2000 информационни събития и срещи за различни целеви групи в цялата страна равнището на информираност за процеса по присъединяването на България към еврозоната е достигнало около 80 процента, а обществената подкрепа за еврото вече трайно надвишава дела на противниците на единната валута. Това е заявила днес в Брюксел министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова, цитирана от пресцентъра на министерството, подчертавайки значението на националната информационна кампания, реализирана от държавните институции в партньорство с неправителствения сектор.

Петкова представи България за първи път като пълноправен член на Еврогрупата на редовното ѝ заседание, проведено в белгийската столица, след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари. По-рано днес еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви пред журналисти, че Еврогрупата ще бъде запозната с практическото изпълнение на промените у нас, свързани с еврото. От българското министерство също обявиха, че програмата предвижда докладване на процеса по въвеждането на единната европейска валута у нас от министър Петкова, представители на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската централна банка (ЕЦБ).

По думите на Петкова преминаването на България към единната европейска валута протича успешно, а всички основни системи функционират нормално – паричното обращение е осигурено, плащанията се извършват без прекъсване, платежните системи работят стабилно, а администрацията, бизнесът и гражданите се адаптират без съществени затруднения, пише БТА.

Българският финансов министър в оставка е изразила благодарност за подкрепата и сътрудничеството с ЕК и ЕЦБ по време на целия процес на подготовка и присъединяване към еврозоната.

Сред текущите приоритети на държавните институции финансовият министър е откроила защитата на потребителите. Двойното обозначаване на цените е в сила от август 2025 г. и ще продължи до август 2026 г., а периодът на двойно обращение на лева и еврото е до края на януари. Нарушенията на Закона за въвеждане на еврото, включително забраната за неоснователно повишаване на цените, се санкционират от Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, като проверките се извършват с приоритет по сигнали на граждани.

По данни, представени на заседанието, към момента в обращение са пуснати над 4,3 млрд. евро, като близо 60 процента от наличните левове вече са изтеглени от обращение. Подобна статистика бе предоставена преди дни от Българската народна банка.

„Макар всяка голяма промяна да изисква време за адаптация, сме уверени, че еврото бързо ще стане естествена част от ежедневието на гражданите и ще допринесе за по-голяма икономическа стабилност както за България, така и за еврозоната като цяло“, е заявила Петкова.

Допълнителна информация по темата е била представена от представители на ЕК, ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност, които са поздравили българските власти за логистичната и техническата подготовка за въвеждането на еврото, както и за проведената комуникационна кампания.

В рамките на заседанието министрите на финансите от еврозоната са обсъдили и приоритетите на политиката за еврозоната въз основа на проект, представен от Европейската комисия, както и кандидатурите за поста заместник-председател на Европейската централна банка.