Жена загина при руска атака срещу Харков

Руска ракета СНИМКА: Пиксабей

Най-малко една жена бе убита днес следобед при руска атака с планиращи бомби срещу източния украински град Харков, съобщи в „Телеграм“ областният управител Олег Синегубов, цитиран от ДПА и БТА.

Синегубов добави, че още 11 души са били ранени при нападението, по време на което три планиращи бомби са поразили къщи в жилищен квартал.

При подобни атаки руските военни самолети остават във въздушното пространство на Русия, докато планиращите бомби поразяват цели на десетки километри разстояние.

Харков е разположен на около едва 30 км от руската граница и постоянно става обект на въздушни атаки след пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

