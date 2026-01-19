В Истанбул отвориха бойкотен супермаркет без стоки, "подкрепящи Израел"

Като част от набиращото популярност в Турция движение за бойкот, насочено към определени марки и продукти, идентифицирани като „подкрепящи Израел", предприемачи от Истанбул отвориха първия по рода си бойкотен супермаркет, носещ името „Фрий Газа" (Free Gazza), съобщи сайтът „Дейли Сабах".

Супермаркетът, който обслужва клиенти в истанбулския квартал Бейликдюзю от миналия месец, привлича значително обществено внимание със своята ясно изразена позиция, структура на собствеността и ангажимент към местното производство, коментира медията, цитирана от БТА.

„Супермаркетът „Фрий Газа" беше създаден в момент, когато хората започнаха да се питат какво могат да направят срещу потисничеството на Израел в ивицата Газа. За нас един от вариантите за това бе да спрем да купуваме техните продукти, да прекъснем финансовия им поток и да ограничим икономическото им влияние. Освен това идеята отново ни припомни колко е важно да подкрепяме местното и националното си производство", коментира управителят на обекта Наиле Акташ.

„В тази инициатива има много партньори. Някои са обикновени граждани, които участват с малки суми, събрани от спестявания и продажба на бижута или златни монети, други – инвестират сериозни суми в начинанието, но всички те участват на първо място със сърцето си. В този смисъл този супермаркет не принадлежи на един човек. Той принадлежи на всички, които бойкотират марките и продуктите, които подкрепят Израел", коментира още Акташ.