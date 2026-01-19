Полша подготвя военна помощ за Украйна за около 220-230 млн. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полша подготвя 47-мия си пакет военна помощ за Украйна на стойност 220-230 млн. евро, които Киев очаква да получи през следващите месеци, каза украинският посланик в Полша Васил Боднар в интервю за Укринформ, пише БТА.

„До момента Полша е доставила 46 пакета военна помощ на Украйна, а 47-мият пакет се подготвя. Предният пакет бе на стойност 250 млн. евро. Новият пакет, който се очаква през идните месеци, ще бъде на стойност 220-230 млн. евро“, съобщи Боднар.

По думите му той ще включва боеприпаси, оборудване, отделни военни доставки за различните родове войски на украинските въоръжени сили и резервни части за военна техника.

Боднар отбеляза, че ще бъдат изпратени и произведени в Полша оръжия, които и преди са били доставяни на Украйна.