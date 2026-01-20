Арестуваха френски журналист в Турция

Френският журналист Рафаел Букандура е бил задържан в понеделник в Истанбул от полицията по време на митинг на прокюрдската партия ДЕМ срещу офанзивата на Дамаск в североизточна Сирия, предаде Франс прес, като цитира изявление на партията.

Според третата сила в турския парламент, организирала митинга в квартал Санджактепе, няколко членове на партията също са били задържани.

Организацията "Репортери без граници" потвърди задържането на Букандура, кореспондент на няколко френски медии, сред които седмичното списание "Курие ентернасионал" и вскидневникът "Уест Франс". Той е бил задържан по време на митинг срещу изгонването на кюрдските бойци от контролираните от тях райони в северната част на Сирия, предавда БТА.

"Уест Франс" изисква незабавното освобождаване на Рафаел Букандура, който отразяваше събитието", реагира големият френски регионален вестник.

След няколко дни на сражения сирийската армия се разположи в зоните, от които се оттеглиха кюрдските сили, нанасяйки сериозен удар на надеждите на кюрдите за автономия, припомня АФП. Последните събития предизвикаха тревога сред кюрдското малцинство (около 20 % от населението) в Турция.