Мъск: Човекът е програмиран да умре, но дълголетието е постижимо

Американският предприемач Илон Мъск заяви, че хората са програмирани да умрат, но въпросът с дълголетието може да бъде решен.

Мъск обсъди смъртта в интервю за подкаста Moonshots с Питър Диамандис. Ръководителят на Tesla и SpaceX заяви, че гледа на дълголетието като на цел и предизвикателствата по пътя към него могат да бъдат преодолени. Според Мъск човешкото тяло е програмирано за смърт, но: „Ако промените това програмиране, ще живеете по-дълго".

54-годишният бизнесмен обясни, че всички органи и части на тялото стареят синхронно. Той каза, че има специфичен механизъм, който контролира този процес. „Никой няма стара лява ръка и млада дясна ръка. Защо е така? Какво ги държи в синхрон?", запита Мъск.

В заключение Илон Мъск обеща, че в обозримо бъдеще всички хора ще имат достъп до висококачествено здравеопазване. Проблемът обаче ще възникне, че обществото ще стане по-инертно и нежелаещо да се променя: според Илон Мъск ръководителите на организации и политическите лидери няма да искат да се пенсионират, защото ще могат да живеят по-дълго, съобщи БГНЕС.