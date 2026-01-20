ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното...

Времето София -4° / -10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22123600 www.24chasa.bg

Русия атакува Киев с дронове и ракети

1620
снимка: РОЙТЕРС

Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев тази нощ, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Удар по източния бряг на река Днепър е прекъснал електро- и водоснабдяването. Ударена е била нежилищна сграда и един човек е бил ранен, заяви Кличко в "Телеграм".

Неофициални новинарски канали в "Телеграм" публикуват снимки на големи жилищни сгради без осветление, предава БТА.

Тимур Ткаченко, шеф на военната администрация на украинската столица, съобщи, че е бил повреден склад и няколко коли са били запалени.

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)