"Ислямска държава" пое отговорността за нападението срещу китайски ресторант в Кабул

Отговорността за нападението срещу китайски ресторант в центъра на Кабул, при което според полицията и спасителните служби са загинали най-малко седем души, е било поето от групировката Ислямска държава. Това според съобщи групата SITE, която следи джихадистки уебсайтове, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Ислямска държава в Афганистан" е включила китайските граждани в списъка си с цели, особено в светлината на ескалиращите престъпления, извършвани от китайското правителство срещу угнетените уйгурски мюсюлмани", се казва в изявлението на въоръжената групировка, цитирано от SITE.

Полицейски коли и линейка са били изпратени на мястото след експлозията, станала на улица, известна с цветарите си. Ресторантът е собственост на китайски мюсюлманин.

"Един китайски мюсюлманин, Аюб, и шестима афганистанци са били убити, а много други са били ранени", заяви от своя страна говорителят на полицията в афганистанската столица, Халид Задран. "Експлозията е станала близо до кухнята" на това заведение, специализирано в приготвянето на юфка, което се посещава предимно от китайски мюсюлмани, добави той.

Задран подчерта, че се води разследване, за да се установи причината за тази трагедия. По-рано беше съобщено, че експлозията се е случила "в хотел".

Италианската неправителствена организация Emergency заяви, че е получила седем тела, а тринадесет души са били приети за операция в управляваната от нея болница, намираща се недалеч от този обикновено оживен квартал с много ресторанти.

"Сред ранените има четири жени и едно дете", заяви в съобщение Деян Паник, директор на неправителствената организация в Афганистан.

Афганистанските власти обещаха да възстановят сигурността в страната си и да привличат чуждестранни инвеститори, тъй като международната помощ се изчерпва. Откакто талибаните се върнаха на власт през 2021 г., китайски бизнесмени се стичат в Афганистан, пише БТА.

Още през 2022 г. групировката „Ислямска държава" пое отговорност за смъртоносно нападение срещу хотел в Кабул, посещаван от китайски клиенти. Китай, който има 76-километрова граница с Афганистан, поддържа тесни връзки с талибанското правителство, припомня АФП.