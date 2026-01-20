Дания няма да участва на форума в Давос заради Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датските официални представители ще пропуснат тазгодишното издание на Световния икономически форум в Давос заради задълбочаващия се спор около Гренландия.

Причините са изказванията на американския президент Доналд Тръмп, свързани с претенции към Гренландия.

"Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос тази седмица", казаха организаторите пред Блумбърг.

Световният икономически форум в Давос започва днес, като Доналд Тръмп ще пристигне в Швейцария начело на мащабна американска делегация.

В сряда президентът на САЩ е планирал срещи със световни бизнес лидери, но към момента няма потвърдени разговори с европейски държавни ръководители. Единствено евентуална среща между Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се обсъжда, но и тя все още не е официално потвърдена.