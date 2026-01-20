Украйна откри руски убиец

Украинските разузнавателни служби са заловили руски гражданин, за когото се смята, че е отговорен за убийството на девет украински военнопленници в руската Курска област, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

"Ще намерим всеки руски убиец. Всеки един от тях ще бъде подведен под отговорност", заяви Зеленски в вечерното си видеообръщение от Киев. Той добави, че е наредил на заместник-началника на разузнавателната служба ССУ, Александър Поклад, да оповести повече подробности.

Не е ясно кога са се случили убийствата. В своето видео Зеленски споменава "октомври миналата година", но вероятно има предвид октомври 2024 г., което би било няколко месеца след настъплението на украинските войски в Курск през август, отбелязва ДПА. Руските сили отблъснаха офанзивата в продължение на няколко месеца и обявиха региона за освободен в края на април 2025 г.

Според данни на Института за отразяване на войната и мира (IWPR) от януари, Украйна има данни за повече от 330 случая, в които нейни войници са били убити след като са били пленени от руските войски, пише БТА.