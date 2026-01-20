Около 1500 членове на "Ислямска държава" са избягали от затвор в Сирия

Кюрдският уебсайт Rudaw съобщи, че около 1500 членове на Ислямска държава са избягали от затвора в сирийския град Аш Шадади, като се позова на изявление на говорителя на кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) Фархад Шами, предаде Ройтерс.

По-рано сирийската армия заяви, че бойци от „Ислямска държава" са избягали от затвора, който е бил под контрола на СДС в източния град. Армията обвини СДС, че ги е освободила, но не посочи броя им.

Вчера изглеждаше, че широкомащабното споразумение между сирийското правителство и основната кюрдска сила в страната е на път да се разпадне ден след подписването си, отбелязва Асошиейтед прес.

След нови сблъсъци вчера СДС издадоха изявление, в което призоваха "всички наши младежи" да "се присъединят към редиците на съпротивата".

"Точно както нашите другари през 2014 г. създадоха историческа съпротива в Кобани и го превърнаха в гробище за (групировката "Ислямска държава")... днес ние потвърждаваме със същата решителност, че ще превърнем нашите градове... в гробище за новите хора с нагласи (на "Ислямска държава"), които са ръководени от Турция", се подчертава в изявлението.

По-рано вчера сирийските правителствени сили и кюрдските бойци се сблъскаха около два затвора, в които са настанени членове на Ислямска държава в североизточната част на Сирия. Сирийските демократични сили, водени от кюрдите, заявиха, че няколко от техните бойци са били убити, а над десет други са ранени.

Сблъсъците се случиха в момент, когато главнокомандващият на СДС Мазлум Абди се намираше в Дамаск, за да обсъди споразумението за прекратяване на огъня, постигнато в неделя, което сложи край на дни на смъртоносни сражения, по време на които правителствените сили превзеха широки райони в североизточна Сирия от СДС. Абди не направи изявление относно срещата.

СДС, основната сила, подкрепяна от САЩ, която се бореше срещу ИД в Сирия, контролира над 10 затвора в североизточната част, където около 9000 членове на ИД са задържани от години без съдебен процес. Смята се, че много от задържаните екстремисти са извършили жестокости в Сирия и Ирак, след като ИД обяви създаването на "халифат" през юни 2014 г. в големи части от територията на Сирия и Ирак, припомня АП, пише БТА.