Тръмп плаши Франция с 200-процентни мита на виното...

Самолети на американско-канадското военно командване пристигат в Гренландия

Гренландия СНИМКА: Архив

Самолети на американско-канадското военно командване се очаква "да пристигнат скоро" в Гренландия, за да участват в "отдавна планирани дейности" в датската автономна територия. Това обяви двунационалното командване, цитирано от Франс прес.

Самолетите "ще помогнат за различни отдавна планирани дейности", посочи в съобщение в "Екс" Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD), което играе стратегическа роля в откриването на въздушни нарушения.

То уточни, че тази дейност е била координирана с Дания и че властите в Гренландия също са били информирани за нея.

Разполагането на военновъздушни сили се случва в момент, в който Доналд Тръмп заплашва да поеме контрола над тази обширна територия, припомня АФП. Точният брой на самолетите не се уточнява, пише БТА.

