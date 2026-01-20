Тръмп: Путин е поканен в Съвета за мира за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трябва да имаме Гренландия, категоричен е президентът на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата му за уреждане на глобални конфликти, наречена "Съвет за мир", предаде Ройтерс.

"Поканен е", каза стопанинът на Белия дом пред репортери във Флорида, предава БТА.

По повод напрежението около Гренландия Тръмп заяви, че Дания не може да гарантира отбраната на острова, който е нейна автономна територия.

По думите му, по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на Гренландия.

"Трябва да я имаме. Те трябва да го направят. Те не могат да го защитят. Те, датчаните, са прекрасен народ", посочи републиканецът. "Познавам лидерите им, те са много добри хора, но те дори не стъпват там."