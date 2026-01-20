Молдова все по-близо до изтеглянето си от ръководената от Русия ОНД

Молдова продължава с необходимите формалности за завършване на изтеглянето си от ръководената от Русия Общност на независимите държави (ОНД), която възникна след разпадането на Съветския съюз. Това заяви външният министър Михай Попсой, цитиран от Ройтерс.

Проевропейската президентка Мая Санду, която води кампания за присъединяване на Молдова към Европейския съюз до края на десетилетието, осъди руското нашествие в Украйна и обвини Кремъл, че се опитва да подкопае нейното правителство. Молдова, една от най-бедните държави в Европа, разположена между Украйна и Румъния, е престанала да участва във всички дейности на ОНД от 2023 г.

"Нека само кажа, че сме в процес на потвърждаване на денонсирането на три споразумения с ОНД", заяви Попсой пред Радио Молдова, цитирайки споразуменията, които са в основата на създаването на организацията през 1991 г. "Денонсирането на тези три споразумения ще означава, че от правна гледна точка вече не сме член. Де факто ние временно преустановихме участието си, но де юре все още сме в нея."

Санду беше преизбрана през 2024 г., а миналата година нейната Партия на действието и солидарността запази мнозинството си в парламентарните избори, припомня Ройтерс.

През последните 150 години Молдова е била част от Руската империя, Велика Румъния и Съветския съюз. През повече от 30 години независимост нейните правителства понякога са подкрепяли, а понякога са били против близките връзки с Русия.

В радиоинтервю миналата седмица Санду заяви, че ако сега се проведе референдум за обединение с Румъния, тя ще гласува с "да". Това е първият случай, при който молдовски лидер заема такава позиция, пише БТА.

Лидерът на проруската опозиционна Социалистическа партия на Молдова, бившият президент Игор Додон, осъди решението за излизане от ОНД като "неприемливо".

Политическият анализатор Виталий Андриевски заяви, че изтеглянето от ОНД по никакъв начин не означава, че Молдова ще прекрати отношенията си с другите бивши съветски републики.

"Трябва да доведем този процес до край", заяви той пред Ройтерс. "Ще развиваме връзки на двустранна основа. Но няма смисъл да оставаме в ОНД, която е ръководена от Русия."