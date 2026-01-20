Доланд Тръмп обсъди въпроса за Гренландия с генералния секретар на НАТО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Донлд Тръмп каза, че е имал "много добър" телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за Гренландия, предаде Ройтерс.

"Гренландия e от решаващо за значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всеки е съгласен с това!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Преди това Тръмп каза пред репортери в Палм Бийч, Флорида, че датчаните и техните лидери са прекрасни хора, но добави, че те не са в състояние да гарантират отбраната на арктическия остров, който е автономна територия на Копенхаген.

Републиканецът също така потвърди, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се включи в инициативата му за уреждане на глобални конфликти "Съвет за мир", пише БТА.