Ограничено е движението по пътя към Провадия зарад...

Полша затвори две летища, след като вдигна изтребители по тревога

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, спряха временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно, съобщи полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА, цитирана от Ройтерс.

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", съобщи ПАНСА в Екс.

Полша вдигна изтребители по тревога през изминалата нощ.

Полската бойна авиация извърши рутинни действия и не е имало заплаха за въздушното пространство, каза пред телевизионния канал Те Фау Ен 24 Ева Злотницка, говорител на Оперативното командване на Полските въоръжени сили, цитирана от Ройтерс.

През нощта Русия нанесе въздушни удари по Украйна.

Мъж на 50 години загина при масирана атака в Киевска област, съобщи областният управител Микола Калашник в Телеграм.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че 5635 многоетажни жилищни сгради в столичния град са без отопление, съобщава БТА.

В Одеска област властите съобщават за повреден при руско нападение обект от енергийната инфраструктура.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

