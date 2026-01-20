От прокюрдска партия предупредиха Реджеп Ердоган

В интервю за Ройтерс съпредседателят на турската прокюрдска партия ДЕМ Тунчер Бекирхан коментира сключеното след дни на сражения споразумение за примирие и интегриране между кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) и Дамаск, подчертавайки ролята му в процеса на помиряване между турските власти и обявената от Анкара за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК).

„Повече от година турското правителство представяше интегрирането на СДС в сирийската армия като най-голямата пречка за мирния процес с ПКК. Правителството вече няма да има никакви извинения. Сега е ред то да предприеме конкретни стъпки", коментира вчера пред Ройтерс Бекирхан.

В интервюто Бекирхан предупреди правителството на президента Реджеп Ердоган да не приема отнемането на териториалните придобивки на кюрдите в Сирия като отмяна на нуждата от процес на помиряване в самата Турция. „Ако правителството смята – „отслабихме кюрдите в Сирия, така че вече няма нужда от мирен процес в Турция" – то това би била историческа грешка", коментира той.

„Това, което трябва да се направи, е ясно: кюрдските права трябва да бъдат признати както в Турция, така и в Сирия, трябва да бъдат установени демократични режими и свободите трябва да бъдат гарантирани", заяви още Бекирхан.

В свое изказване след среща на кабинета снощи Ердоган призова за незабавно изпълнение на споразумението между СДС и Дамаск и отново подчерта важността на интегрирането на кюрдските сили в сирийската армия.

СДС бяха основният съюзник на водената от САЩ коалиция срещу „Ислямска държава". Анкара обаче счита Силите за защита на народа (СЗН) – сирийската кюрдска милиция, оглавяваща СДС – за клон на обявената за терористична от Турция и нейните съюзници Кюрдска работническа партия (ПКК). През март м.г. СДС и Дамаск сключиха споразумение, предвиждащо интегрирането на кюрдските сили в сирийската армия до края на 2025 г. – стъпка, за която Анкара и Дамаск призоваваха многократно през последните месеци и която за момента остава неизпълнена, пише БТА.