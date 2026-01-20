Полша: Не е имало заплаха за въздушното ни пространство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полската бойна авиация извърши рутинни действия и не е имало заплаха за въздушното пространство, каза пред телевизионния канал Те Фау Ен 24 Ева Злотницка, говорител на Оперативното командване на Полските въоръжени сили, цитирана от Ройтерс.

По-рано полската служба за аеронавигационно обслужване ПАНСА съобщи, че летищата в Жешов и Люблин, Източна Полша, са спрели временно работа, за да могат военните самолети да действат свободно.

"За да може да се освободи свободен коридор за действие на военната авиация, летищата в Жешов и Люблин временно спряха да обслужват полети", написа ПАНСА в Екс, цитиран от БТА.