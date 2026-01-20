Гръцкият премиер опроверга Тръм: Промяна на статуквото в Гренландия е катастрофа

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис опроверга президента на САЩ Доналд Тръмп, който преди часове заяви, че европейските лидери нямало много да се съпротивляват на намерението му да вземе Гренландия.

Мицотакис коментира покачването на напрежението между страните от ЕС и САЩ на фона на зачестилите коментари от страна на американския президент Доналд Тръмп, свързани с придобиването на полуавтономния датски остров Гренландия от САЩ, съобщава електронното издание на в. „Катимерини".

По време на участие в дискусионен панел в Атина Мицотакис заяви, че всеки опит за промяна на статуквото в Гренландия би бил „катастрофален" и би се възприел като „директно предизвикателство към НАТО".

„Това може да се окаже „последната капка" в и без това трудните ни отношения със САЩ. Гренландия е част от Кралство Дания и това не може да бъде поставяно под въпрос", каза още Мицотакис.

Той също така добави, че САЩ „са прави (като казват), че северните страни трябва да направят повече за сигурността на Арктика", като отбеляза, че според него те имат възможността да изграждат бази в Гренландия, да изпращат повече войски там и да се възползват финансово от острова, съобщава БТА.