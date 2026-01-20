Макрон към Тръмп в съобщение: Не разбирам какво правиш в Гренландия

„Не разбирам какво правиш в Гренландия", се казва в съобщение, което Тръмп е получил от президента на Франция.

Доналд Тръмп публикува кореспонденция с Еманюел Макрон, който предложил да организира среща с руснаците и украинците. Макрон отбелязва, че той и Тръмп „напълно съвпадат по отношение на Сирия" и „могат да направят велики неща по отношение на Иран".

Ако вярваме на скрийншота, Макрон също предлага след форума в Давос да се организира в Париж кулуарна „среща на Г7" с участието на „украинци, датчани, сирийци и руснаци" . „Да вечеряме заедно в Париж в четвъртък, преди да се върнеш в САЩ", гласи също скрийншотът (думата „заедно" е използвана два пъти), пише "Дойче веле".