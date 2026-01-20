ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фермери се събират пред Европейския парламент на п...

"Луфтханза" спира полети от и към Техеран до края на март

"Луфтханза" СНИМКА: Пиксабей

Германската авиокомпания „Луфтханза" (Lufthansa) преустановява полетите си от и до Техеран до 29 март включително, съобщи говорителка на превозвача пред Франс прес.

Авиокомпанията обяви миналата седмица, че полетите ѝ ще заобикалят иранското и иракското въздушно пространство, но според говорителката от вторник „ще се използва коридор във въздушното пространство на Ирак".

„Луфтханза" ще продължи да избягва въздушно пространство на Иран, каза още говорителката и добави, че Австрийските авиолинии (Austrian airlines), част от групата на „Луфтханза", няма да летят до Техеран поне до 16 февруари.

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) в петък препоръча на авиокомпаниите да избягват иранското въздушно пространство, позовавайки се на „текущата ситуация и потенциалната възможност за военни действия на САЩ" в региона.

Американският президент Доналд Тръмп неколкократно спомена за възможността за военна интервенция на САЩ срещу Иран в отговор на репресиите срещу протестиращите в страната, пише БТА.

