Турското президентство предупреди за дезинформации, свързани със ситуацията в Сирия

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран заяви, че турските власти следят отблизо ситуацията в Сирия и внимателно разглеждат провокативните опити за подбуждане на омраза и вражда сред обществото чрез дезинформация в социалните мрежи, предаде Анадолската агенция, цитирайки публикация на Дуран в Екс.

„Този вид публикации, съдържащи дезинформация и провокации, няма да останат без последствия, а срещу отговорните лица ще бъдат предприети необходимите действия в рамките на закона", предупреди Дуран в публикацията си.

„Изключително важно е обществото ни да бъде чувствително към дезинформация и провокации в този процес и да не се доверява на информация и съдържание, които не са потвърдени от държавните институции", написа още той.

Коментарът на Дуран идва на фона на динамичното развитие на събитията в Сирия, където през последните дни се стигна до сражения между кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) и Сирийските въоръжени сили, предизвикани от неизпълнението на споразумение между двете групи, предвиждащо интегрирането на кюрдските бойци в редиците на сирийската армия до края на 2025 г.

В неделя СДС и Дамаск обявиха, че са се споразумели да прекратят огъня помежду си и кюрдските сили да извършат сливане със сирийските министерства на отбраната и вътрешните работи след извършване на необходимите проверки за сигурност. Споразумението бе приветствано от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който вчера призова за незабавното му изпълнение.

В същото време от турската прокюрдска партия ДЕМ посрещнаха споразумението в Сирия като премахване на „представяната от турското правителство като най-голяма пречка за мирния процес между турските власти и (обявената от Анкара за терористична) Кюрдска работническа партия (ПКК)" и призоваха Анкара да предприеме конкретни стъпки за гарантиране на кюрдските права и свободи.