И белгийският премиер опроверга Тръмп за Гренландия: Времето за любезности е свършило

Белгийскят премиер Барт де Верер е поредният европейски лидер, който опроверга американския президент Доналд Тръмп. Преди няколко часа Тръмп съобщи, че европейските лидери нямало да се съпротивляват много срещу искането му да завземе Гренландия.

Белгийският премиер заяви, че "времето за любезности свърши" по отношение на исканията на САЩ за Гренландия. Той коментира пред белгийски медии, че прекалено отстъпчивата позиция на Европа към Вашингтон вече може да бъде контрапродуктивна.

Де Вевер каза това от Давос, където утре очаква среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, в присъствието на белгийския крал Филип и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Белгийският премиер предвижда срещата да бъде "без предварителен сценарий", ако се състои. Той изразява изненада, че САЩ проявяват подобно отношение към Дания - лоялен съюзник в НАТО.

Същевременно парламентарната група на белгийската Работническа партия (комунисти) внесе проект на решение за отказ от покупката на допълнителни бройки изтребители Ф-35, съобщават местни медии. Според тази политическа сила действията на САЩ спрямо Гренландия създават особена опасност за страните, които разполагат с такива машини.

Партията настоява Белгия да отмени поръчката за още 11 изтребителя, след като вече започна да приема първата пратка от 34 машини. Според белгийските комунисти, Дания също е получила близо 30 изтребителя Ф-35, но заради нуждата от постоянно обновяване на софтуера им от страна на американския производител, днес възниква въпросът какво би се случило, ако САЩ предприемат военни действия срещу Гренландия и Копенхаген разчита на тези самолети, за да реагира.

От миналата година Белгия започна замяната на своите остарели изтребители Ф-16 с по-новите Ф-35, като е предвидено преходът към по-съвременната техника да приключи в следващите две години. Замяната се вписва в усилията на белгийските власти да отговорят на искането на Вашингтон и решението на НАТО за повишение на разходите за отбрана. Тази седмица белгийски медии отбелязаха, че за първи път от 32 години страната е успяла да постигне военни разходи, равни на 2 на сто от БВП, като междувременно алиансът постави два пъти по-висока цел за близките години, пише БТА.