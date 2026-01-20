Тръмп: Няма връщане назад за Гренландия, изключително необходима е на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп обяви днес среща по въпросите за Гренландия с "различни страни" в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, предаде Франс прес и БТА.

"Съгласих се да участвам среща с различни страни в Давос, Швейцария", написа президентът в социалната си мрежа "Трут Соушъл", без обаче да уточнява кога ще се състои тя.

"Както заявих много ясно на всички ви, Гренландия е изключително необходима за националната и международната сигурност. В това отношение няма връщане назад, всички са съгласни с това!", допълни Тръмп.

Американският президент посочи също, че е имал "много добър разговор по телефона" с Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, по въпросите за Гренландия. Той добави, че европейските лидери нямало много да се съпротивляват срещу завземането на острова. Няколко от тях вече опровергаха това твърдение на Тръмп.

Малко по-късно американският президент поясни, че решение на Великобритания е причината да иска Гренландия.