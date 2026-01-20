Китай печели доверието на чуждестранните инвеститори с реални и последователни действия

„В условията на сложна външна среда китайската икономика запази стабилно положително развитие и демонстрира висока устойчивост, което представлява реална възможност за нашите мултинационални компании", заяви за предаването „Международен коментар" на CGTN Франк Хам, главен изпълнителен директор на световноизвестната марка за пречистватели на въздух IQAir, след като Държавното статистическо управление отчете 5% ръст на националната икономика за 2025 г., пише КМГ. И това не е единично мнение, а мнозина световни медии, анализатори и представители на бизнеса оценяват представянето на китайската икономика през изминалата година с определения като „растеж, по-висок от очакванията" и „силна устойчивост".

Според професор Уан Сяосун от Китайския народен университет тези резултати се дължат основно на продължаващото прилагане на стратегията за развитие, движена от иновации. Китай разчита на развитието и укрепването на новите качествени производителни сили, за да насърчава висококачественото икономическо развитие. В същото време прецизните политики на правителството също играят важна роля: вътрешното търсене е в значителна степен освободено, а делът на крайното потребление допринася с над половината за растежа, стимулирайки икономиката да постигне едновременно „количествен скок" и „качествено подобрение".

Според чуждестранни медии, сред които и американския канал CNBC, на фона на натиска от търговски войни, която сериозно подкопава световния търговски ред, и на нарастващата глобална несигурност, постигането на такива резултати от китайската икономика не е било лесно.

Същевременно последният доклад на KPMG показва, че близо 70% от анкетираните мултинационални корпорации са уверени в перспективите за развитие в Китай през следващите 3 до 5 години, а 94% от тях продължават да инвестират на китайския пазар. В сравнение с оценките си за глобалната икономика, мултинационалните компании са значително по-оптимистично настроени към икономическите перспективи на Китай. Това ясно показва, че страната печели доверието на чуждестранните инвеститори чрез реални и последователни действия.