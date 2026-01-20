В Китай е потвърдена клиничната приложимост на автономна роботизирана система за очна микрохирургия

Изследователският екип, ръководен от проф. Биен Гуейбин от Националната лаборатория за мултимодални системи с изкуствен интелект, е разработил автономна микроскопска роботизирана система за очна хирургия и е потвърдил нейната клинична приложимост. Това пише КМГ.

Системата може самостоятелно да извършва субретинални и интраваскуларни инжекции в цялото вътреочно пространство, като значително повишава точността, безопасността и последователността на инжекциите в очното дъно. Това позволява на хирурзите да се съсредоточат повече върху планирането и контрола на операцията. Резултатите от изследването са публикувани в международното научно списание „Science Robotics".