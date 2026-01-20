Китай надхвърли средното равнище на страните от ОИСР по разходи за научноизследователска и развойна дейност

Интензивността на разходите за научноизследователска и развойна дейност през 2025 г. е достигнала 2,8% – с 0,11 процентни пункта повече спрямо предходната година, и за първи път е надхвърлила средното равнище за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), се посочва в съобщение на Държавното статистическо бюро от 19 януари, пише КМГ.

В абсолютни числа това представлява 3,93 трилиона юана (550 милиарда долара) и поставя страната на второ място в света за поредна година. Китай е и първата държава с над 5 милиона валидни национални патенти за изобретения, а по линия на Договора за патентно сътрудничество (PCT) отново оглавява световната класация за шеста поредна година.

Добавената стойност на производството на дигитални продукти в промишлените предприятия над определен размер е нараснала с 9,3% на годишна база, като производството на сървъри и индустриални роботи отбелязва особено бърз ръст. Зелената електроенергия, възобновяемите енергийни източници и зелената икономика като цяло са се развивали стабилно, а електромобилите заемат над 50% от продажбите на нови коли на вътрешния пазар.

Индустриалното обновяване също набра скорост. През 2025 г. производството на оборудване и високотехнологичното производство са формирали съответно 36,8% и 17,1% от добавената стойност на промишлените предприятия над определен размер.