Кипър потвърди подкрепата си за стабилизирането на Сирия

Кипър флаг Снимка: Pixabay

Кипърското министерство на външните работи днес потвърди подкрепата си за стабилизирането на Сирия и отправи призив за пълно прилагане на споразумението за прекратяване на огъня и интегриране, което кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) и Дамаск сключиха след дни на сражения в североизточната част на страната, съобщи в. „Сайпръс мейл", цитиран от БТА.

„Кипър внимателно следи ситуацията в Североизточна Сирия и призовава за пълното прилагане на споразумението за примирие и интегриране, което СДС и сирийските власти постигнаха", се казва в изявлението на Министерството, което бе публикувано днес в Екс.

„Този процес е от изключителна важност за мирната интеграция в страната, която може да се постигне чрез гарантиране на единството на Сирия и защитата на правата на кюрдското население там. Потвърждаваме отново нашата подкрепа за стабилността на Сирия, която е от съществено значение за регионалната сигурност", се казва още в изявлението.

Изявлението идва на фона на динамичното развитие на събитията в Сирия, където през последните дни се стигна до сражения между кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) и Сирийските въоръжени сили, предизвикани от неизпълнението на споразумение между двете групи, предвиждащо интегрирането на кюрдските бойци в редиците на сирийската армия до края на 2025 г.

В неделя СДС и Дамаск обявиха, че са се споразумели да прекратят огъня помежду си и кюрдските сили да извършат сливане със сирийските министерства на отбраната и вътрешните работи след извършване на необходимите проверки за сигурност.

