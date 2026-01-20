Cambricon зае първо място в класацията на „Хужун“ за китайските компании в областта на изкуствения интелект за 2025 г.

Китайската компания за разработка на чипове за изкуствен интелект Cambricon зае първо място в класацията за 2025 г. на института „Хужун" – Hurun China AI Enterprises Top 50 за 2025 г., с пазарна оценка от 630 млрд. юана (88 млрд. долара). Това пишще КМГ.

На второ място е Moore Threads, често описвана като първият китайски производител на графични процесори, с оценка от 310 млрд. юана. Следва MetaX – една от най-ранните компании в Китай, разработващи висок клас графични процесори и постигнали пълно вътрешно производство, с оценка от 250 млрд. юана.

Компаниите, свързани с чипове за изкуствен интелект, доминират в класацията. Седем от първите десет фирми са от този сектор.

Няколко големи компании за приложения за изкуствен интелект също са в топ 10, включително фирмата за разпознаване на реч iFLYTEK, компанията за компютърно зрение SenseTime и стартъпът за мултимодален генеративен изкуствен интелект MiniMax.

Класацията показва бързо разширяване и динамична промяна в сектора. Общо 18 компании са нови участници тази година, като 10 от тях са от индустрията за производство на чипове за изкуствен интелект.

В доклада се отбелязва още, че листваните компании демонстрират силен иновационен импулс, като средната година на основаване е 2014 г. Най-младите компании в списъка са Moonshot AI, Baichuan AI и StepFun – всички основани през 2023 г. и фокусирани върху големи езикови модели.

Като цяло класацията показва, че развитието на AI в Китай се насочва все повече към основния хардуер и изчислителната мощност, тъй като разширяващите се приложения поставят по-високи изисквания към дългосрочните технологични основи.

Въпреки че все още съществува разлика спрямо водещите международни играчи в областта на изчислителната мощност, очаква се тя да се стесни значително през следващите пет години, тъй като този китайски сектор ускорява технологичните си пробиви.

Класацията Hurun China Top 50 AI Enterprises 2025 подрежда компаниите по оценка на стойността им, като листваните фирми са оценени на базата на пазарната им капитализация към 9 януари 2026 г., а нелистваните – чрез сравнение със сходни листвани компании или според последните им кръгове на финансиране. Това е вторият път, в който институтът „Хужун" (Hurun) публикува тази класация.