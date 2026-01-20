ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Китай стартира гаранционна програма за 500 млрд. юана в подкрепа на малките и средните частни предприятия

Китайското правителство обяви във вторник специална гаранционна програма с общ размер 500 милиарда юана (71,42 милиарда долара) за подкрепа на инвестициите на микро-, малките и средните частни предприятия. Това пише КМГ.

Програмата ще се реализира чрез Националния фонд за гарантиране на финансирането в рамките на двугодишен период и ще обхваща не само средно- и дългосрочни заеми, но и финансовите нужди, свързани с ежедневната дейност, като разширяване на производствени мощности, обновяване на търговски обекти и осигуряване на оборотен капитал, се посочва в съвместно съобщение, публикувано от няколко ведомства, включително Министерството на финансите.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

